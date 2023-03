Vinderhoutse bossen opnieuw gegroeid, met dank aan de leerlingen van De Feniks

De groenpool Vinderhoutse Bossen is een 640 hectare groot natuur- en bosgebied op grondgebied van stad Gent en gemeente Lievegem. Sinds 2012 wordt aansluitend op de oude boskern 156 hectare nieuw bos en 18 hectare open landschap ontwikkeld. Afgelopen winter groeide de bosoppervlakte met 6,5 hectare. Dat brengt de teller op 93 hectare bosuitbreiding. Een veertigtal leerlingen van basisschool De Feniks droeg daar een steentje toe bij. In de herfst verkenden ze het bos, en nu hebben ze zelf boompjes geplant. Maatwerkbedrijf Krinkels, dat deze winter 6.000 bomen en struiken aanplantte, was blij met de hulp. “De leerlingen zijn zelf ook blij dat ze kunnen meeplanten aan een bos waar ze later naartoe kunnen komen”, aldus meester Jonathan. “Een bosuitstap aan de rand van de stad is een echte troef voor de school. De modderschoenen nemen we erbij.” Rondom de jonge boompjes werd een hoog raster gezet, om ze te beschermen tegen reeën. Eens de bomen groot genoeg zijn, worden die weggehaald.