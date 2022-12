Vijftigtal schepen vast rond North Sea Port door geblokkeerde sluis in Terneuzen

Gent Van Gentse Winterfees­ten tot een Ne­ro-wandeling: onze tips voor een geslaagd weekend in Gent

Het begint goed koud te worden, maar dat is allerminst een reden om jezelf op te sluiten in je kot. In het weekend van 10 en 11 december valt er immers heel wat te beleven. Om je te helpen kiezen, sommen we vijf tips op. Van een grote wintermarkt tot ouder-kind yoga, er is voor elk wat wils.

9 december