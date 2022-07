Vijftal wandelt van Mariakerke naar de Ardennen, nadat drie familieleden kanker kregen. “Elke cent helpt in de strijd tegen die vreselijke ziekte”

Oorspronkelijk zou hij de tocht al in 2020 ondernemen. Stappen van in Mariakerke tot in Willerzie in de Ardennen, waar een goede vriend een buitenverblijf heeft. “Ik ben daar thuis, ik hielp er verbouwen en ga er geregeld op weekend”, vertelt Koen. “Mijn vrouw Barbara (48) kreeg in 2014 borstkanker. Dan staat je leven - letterlijk - een jaar stil. Je brengt heel veel tijd door in het ziekenhuis. Ik zag de toewijding van de oncologen, de verpleegkundigen en iedereen daarrond. Ik wilde toen al iets doen om de zorg te bedanken, lang voor er sprake was van corona.”

Familie

“Wij zijn nogal sportief van aard. In augustus 2015 - nog geen anderhalf jaar na de diagnose - stapten Barbara en ik de Dodentocht, in 22 uur. Ze wilde zo vieren dat ze genezen was, hoewel dat officieel uiteraard nog niet het geval was. Maar in datzelfde jaar kreeg mijn schoonmoeder borstkanker. In 2016 kreeg mijn schoonzus hetzelfde verdict. De drang om iets te doen tegen deze vreselijke ziekte werd alleen groter. Twintig jaar terug kreeg de dochter van een goede vriend leukemie. Met een benefiet zamelden we toen 500.000 Belgische frank in, of 12.500 euro. Datzelfde bedrag had ik nu ook voor ogen.”

Koen vertelde over zijn wandelplan aan vrienden en familie. Hij deed dat zo enthousiast, dat er een hele organisatie op gang kwam. “Uiteindelijk gaan mijn vrouw Barbara en drie goede vrienden, Alain De Poortere (57), Werner Zenner (56) en Seppe De Jonckheere (35), de hele toch mee stappen", zegt hij blij. “Maar dan zijn er nog tientallen mensen die delen van de toch gaan meelopen. Een dag, twee dagen, zoiets. De laatste dag stappen we met een groep van 17 mensen, de voorlaatste dag zijn we met 16. We zijn eigenlijk nooit met minder dan 10. Dat vergt uiteraard een hele organisatie, want er moet ook voor iedereen gekookt worden, en iedereen moet kunnen slapen. We kunnen onderweg onder meer terecht in sporthallen of feestzalen, en ook eens bij mensen thuis in de tuin. We hebben dus volgwagens met drinken, eten en tenten geregeld.”

Actie

Intussen is er al 14.500 euro opgehaald met de actie, meer dan oorspronkelijk gehoopt. “Maar elke extra cent is welkom, om het onderzoek naar kanker te ondersteunen, en zo het bestrijden en voorkomen van de ziekte te verbeteren", zegt Koen. Of het daar dan bij blijft? “Ik denk het niet. Ik onderneem nogal graag actie. Het zal zeker geen jaarlijkse terugkerend gebeuren zijn, daarvoor kruipt er teveel tijd en werk in de voorbereiding. Maar dat ik nog wel eens iets op poten zal zetten, is heel waarschijnlijk.”

Wie Koen en zijn gezelschap wil steunen, kan dat via hun pagina op de website van Kom Op Tegen Kanker. Koen en co brengen tijdens hun wandeltocht verslag uit op hun Facebookpagina.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.