Vijfde Urban Trail in Oostakker zamelt geld in voor Breënsfonds

NET OPEN. Broers Hasan en Ahmet openen Turks-Grieks restaurant in Mariakerke: “Van lamsbro­chet­te tot moussaka”

Ben je fan van de Turkse of de Griekse keuken? Dan ben je in Galata, het nieuwe restaurant van Hasan en Ahmet Zambur in Mariakerke, aan het juiste adres. De broers serveren een mix van Turkse en Griekse specialiteiten.