Vijf tips voor de Gentse Feesten op woensdag: ge moogt blijven plakken, morgen is een feestdag!

gent Lichaam Hakim M. (53) uit het water gehaald: fatale ‘grap’ of zinloos geweld op Gentse Feesten?

In het centrum van Gent, vlak bij de feestzone waar sinds vrijdag de Gentse Feesten plaatsvinden, is zondagochtend het lichaam van de 53-jarige Hakim M. (53) uit een zijarm van de Schelde gehaald. Uit camerabeelden bleek al snel dat het niet om een ongelukkige val gaat, maar dat het slachtoffer door twee ‘vrienden’ in het water is gegooid. Toen die zagen dat M. niet meer boven water kwam, zetten ze het op een lopen. Een grap met gigantische gevolgen? Of zinloos geweld met een racistisch motief? De verdachten zouden door de politie intussen geïdentificeerd zijn.

18 juli