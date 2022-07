Vijf tips voor de Gentse Feesten op maandag: het moet niet altijd het voetbalstadion zijn

Gent Gezin van vier trekt samen naar Al­di-filialen om diefstal­len te plegen, maar wordt op heterdaad betrapt

Een Wit-Russisch gezin dat asiel heeft aangevraagd in ons land is donderdag veroordeeld voor een reeks diefstallen in verschillende Aldi-filialen in Gent. Het viertal werd op heterdaad betrapt en ingerekend door de politie.

