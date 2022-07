Vijf tips voor de Gentse Feesten op dinsdag: hou het hoofd koel - en de rest ook!

Werd man (53) ‘voor de grap’ in water gegooid na Gentse Feesten? Verdachten nog altijd spoorloos

De 53-jarige man die ter hoogte van de Lousbergbrug in Gent levenloos uit de Visserij werd gehaald, is in het water gegooid door twee kompanen. De vijftiger kwam zondagochtend samen met vrienden uit de richting van de Gentse Feesten-zone. Volgens een getuige waren ze elkaar aan het plagen aan de waterkant, toen het plots misliep en de man niet meer boven kwam. De twee mannen sloegen op de vlucht. De verdachten zijn op dit moment nog altijd spoorloos.

17 juli