Vijf Gentse wijken gaan strijd aan tijdens het Gents Kampioenschap Koerknallen: “We moeten dringend meer ontharden”

GentZoveel mogelijk beton, asfalt of tegels uitbreken: dat is het idee tijdens het Gents Kampioenschap Koerknallen. Vijf Gentse wijken nemen het in oktober tegen elkaar op. “Op zes jaar tijd kwam er in onze stad netto 1.000 hectare verharding bij”, zegt organisator Anton Christiaens. “Dat is vier keer zoveel als de oppervlakte van de Gentbrugse Meersen.”

Veertig procent van Gent is verhard. Dat is zelfs voor een centrumstad veel. In de zomer is het in de binnenstad betrekkelijk warmer dan op het platteland. Water kan dan weer moeilijk wegstromen. Een probleem dat het Gents Klimaatforum dringend wil aanpakken. In oktober start daarom het Gents Kampioenschap Koerknallen.

“Tot nog toe nemen zeven wijken (Macharius-Heirnis, Muide-Meulestede, Ledeberg, Brugse Poort, Sint-Amandsberg, Mariakerke en de binnenstad nvdr.) het tegen elkaar op", weet verantwoordelijke Anton Christiaens. “Ze strijden om zoveel mogelijk oppervlakte in hun buurt vrij te maken. Lees: geveltuintjes aanleggen, binnenkoertjes ontharden of kiezeltjes weghalen uit voortuinen.”

Optreden naar keuze

Enkele vrijwilligers trekken door de straten om bewoners warm te maken voor het initiatief. De wijk die de meeste ‘tegels wipt’, wint een optreden van een Gentse artiest naar keuze. Christiaens: “We werken met een ingewikkelde verdeelsleutel. In een dichtbewoonde wijk als de Brugse Poort is het moeilijker om grote oppervlaktes te ontharden dan in pakweg Mariakerke. Daar houden we rekening mee.”

Volledig scherm “De Koerknal is een voorproefje voor een groot Vlaams kampioenschap waar Gent en Antwerpen het tegen elkaar opnemen”, zegt Anton Christiaens. © Cedric Matthys

1.000 hectare verharding

Het Gents Klimaatforum haalde de mosterd bij onze noorderburen. Daar bestaat een Nederlands Kampioenschap ‘Tegelwippen’ waar maar liefst 130 gemeenten aan deelnemen. “Burgers worden in Nederland meer gesteund als ze ontharden”, vindt Christiaens. “Haalt iemand de tegels weg uit zijn voortuin bijvoorbeeld, dan komt de gemeente het steenpuin gratis ophalen. Hier in Gent betaal je 110 euro om Ivago te laten langskomen.”

“De Koerknal is een voorproefje voor een groot Vlaams kampioenschap waar Gent en Antwerpen het tegen elkaar opnemen”, gaat Christiaens verder. Het thema kan volgens hem niet genoeg aandacht krijgen. “Tussen 2012 en 2018 is er in Gent netto 1.000 hectare verharding bij gekomen. Dat is vier keer zoveel als de oppervlakte van natuurgebieden als de Bourgoyen-Ossemeersen of de Gentbrugse Meersen. Vergis je dus niet. Ook in onze stad is er nog veel werk aan de winkel”, besluit Christiaens.

