Vierde prik voor 80-plussers vanaf eind mei in Flanders Expo

Een extra boosterprik tegen Covid-19 moet niet voor iedereen, Gentse tachtigplussers zijn die toch graag een extra prik krijgen, kunnen daarvoor binnenkort langsgaan in Flanders Expo. Vanaf 31 mei zal het vaccinatiecentrum daar opnieuw even de deuren openen. 8.500 ouderen die in aanmerking komen, krijgen daarover een brief in de bus.

“We blijven steeds waakzaam en zorgen dat vaccinatie in Gent altijd mogelijk is. Recent konden we afbouwen en omschakelen naar een kleiner vaccinatiepunt, nu schalen we snel terug op naar een centrale locatie omdat we zo meer mensen per dag kunnen vaccineren. Toegankelijkheid en ondersteuning voor kwetsbare Gentenaars stellen we telkens voorop”, zegt Rudy Coddens (Vooruit), schepen van Gezondheid.

Er zijn al enkele vaccinatiedata vastgelegd: 31 mei, 1 juni, en 8 juni. Wie de prik wil, moet een afspraak maken. Dat kan op stad.gent/vaccinatie of via de vaccinatielijn op 09/210 10 44. Dat geldt niet voor rusthuisbewoners, zij kunnen in hun woonst de boosterprik krijgen.

