Vier uur pendelen naar school? Probleem eindelijk van de baan, maar nu zoekt GO! Campus Impuls begeleiders: “Weinig geschikte mensen voor deze job”

GENT/OOSTAKKER25 bussen en taxi’s en het netewerk van De Lijn zorgen er vanaf 1 september opnieuw voor dat de 310 leerlingen van GO! Campus Impuls veilig op school raken. Net genoeg, want vorig jaar moesten sommige leerlingen tot 4 uur op de bus zitten. Het probleem lijkt verholpen, maar wordt nu vervangen door een tekort aan busbegeleiders. “We rekenen nu op een gepensioneerde collega”.

Vorig jaar kon u in onze krant het verhaal van Tuur lezen. De tiener pendelt elke dag tussen Zottegem en Oostakker, waar hij op school zit. Campus Impuls, de school in kwestie, voorziet bijzonder secundair onderwijs voor leerlingen op het autismespectrum. Gewone eindtermen met een buitengewone omkadering. Ze komen van vér naar Oostakker, weinig scholen bieden wat ze bij Campus Impuls kunnen. Elk jaar opnieuw bleek dat er net te weinig bussen waren, dat sommige leerlingen een véél te lange rit maakten. Directeur Marijke Eeckhout trok, samen met de ouders van Tuur aan de alarmbel. Met succes, dit jaar staan er al op 1 september, en niet op 1 februari, genoeg bussen op het parkeerterrein in Oostakker.

Van 5u30 naar 7u

Toch maakt Eeckhout zich zorgen. “Het busprobleem lijkt inderdaad van de baan”, zegt de directrice. “We hebben nu 25 bussen en taxi’s voor leerlingen in de minder bevolkte regio’s. Het is altijd een béétje afwachten, maar we denken dat de puzzel dit jaar klopt. Minister Peeters heeft dit jaar wel degelijk een oplossing beloofd en we denken dat die er nu ook is. Ook De Lijn heeft een inspanning gedaan: in principe moet geen enkele leerling voor 7 uur vertrekken”. Een groot contrast met het verhaal van vorig jaar: toen moest de 14-jarige Tuur om 5u30 uit zijn bed.

Helaas moeten al die bussen ook bemand worden en daar wringt dit jaar het schoentje. “Vanaf 7 kinderen moet er een begeleider voorzien worden, dat schrijft de wet voor”, klinkt het bij Eeckhout. “Dat blijkt een erg moeilijke vacature zijn om in te vullen. Het is een gesplitste dienst, net op het moment dat je eventueel je eigen kinderen naar school wil brengen. Maar zonder begeleiders mogen de bussen niet uitrijden en moeten we dus opnieuw puzzelen”.

Kandidaten gezocht

Dat betekent niet dat er géén kandidaten zijn. “We hebben wel enkele mensen gehad die zich aanboden, die we moesten weigeren. Omdat we leerlingen hebben die bijzondere begeleiding vragen, komt niet iedereen in aanmerking. Zo moeten ze echt de Nederlandse taal machtig zijn en vragen we ook een bepaald opleidingsniveau. Zo zijn er blijkbaar op dit moment weinig mensen voorhanden”.

Campus Impuls is nog op zoek naar drie busbegeleiders. “We hebben er wel vertrouwen in dat dit opgelost geraakt, maar in september zullen we opnieuw wat flexibiliteit vragen van onze ouders en kinderen. Sommige busritten zullen wat langer worden en ook de taxi’s pikken tijdelijk wat meer kinderen op. Een busbegeleider die op pensioen is vertrokken, kan ook nog enkele shiften van zieke collega’s opnemen, maar ook daar hebben we geen rek”.

Het is een extra probleempunt op het moment dat veel scholen met de handen in het haar zitten. “Ook wij liggen natuurlijk wakker van torenhoge elektriciteitsfacturen, de eindtermen van de tweede graad die afgekeurd zijn en een prangend leerkrachtentekort. Aangezien 95 procent van de posities ingevuld zijn en we ook deze keer wel weer met een oplossing komen, proberen we wel positief te blijven”, besluit Eeckhout. “Het is met een bang hart, maar goede hoop”.

