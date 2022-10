Vier specialisten van Sint-Lucasziekenhuis spelen toneel voor het goede doel

“Het stuk gaat over twee koppels, Axelle en Fabrice en Thérèse en Anthony”, legt Birgitte uit. “Het ene koppel komt bij het andere op bezoek om het over hun zonen te hebben. De twee zijn goede vrienden, maar hebben onlangs hevig ruzie gemaakt. Het gesprek begint heel beschaafd, maar loopt als snel uit de hand. Het is verbaal vuurwerk met een komische inslag.”

Voor een ticket betaal je 22 euro. Alle opbrengst gaat integraal naar vzw Revive, vzw H.E.L.P. en vzw Touché. Revive en H.E.L.P. ondersteunen missies naar Afrika, Touché helpt mensen om te gaan met hun agressie. Let wel op: een groot deel van de tickets is al de deur uit. Wacht dus best niet te lang om het jouwe aan te schaffen.