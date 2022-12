Vier nieuwe Gentse Handjes uitgereikt. “Sommige politiekers zullen nooit een handje krijgen. Ze moeten eerst iets doén, iets dat goéd is voor de Gentenaars”

Oud-burgemeester Daniël Termont, museumdirecteur Katrien Laporte, zanger en tekstschrijver Kurt Burgelman en marathonloper Bashir Abdi, het was een bont allegaartje op het podium van de Minard. Opmerkelijk aan deze show: de laureaten kwamen het hele 2 uur lange gebeuren geen énkele keer aan het woord, en dat was voor minstens 2 van hen een opmerkelijke prestatie. Wel aan de micro: Frank Beke, die andere rode oud-burgemeester, die over het leven van Daniël Termont kwam vertellen, met echte Gentse tongval en sappige humor. Wim Bartholomeus, zoon van café chantant-icoon Willy Bart, die het in al even sappig Gents opnam voor Kurt Burgelman, Nathalie De Neve, die het in half naturel, half ingepeperd Gents met veel humor had over Katrien Laporte, en Bert Misplon, Groen-raadslid en Sportaround-oprichter, die zijn boezemvriend Bashir Abdi kwam ophemelen. Zijn poging tot Gents mislukte, maar was wel sympathiek. Tussendoor gaf Luk De Bruyker er met zijn Pierke nog enkele stevige lappen op, en werd al wat woke en groen is door de mangel gehaald, tot groot jolijt van het publiek. Koen Crucke zorgde - alweer samen met Luk - voor de muziek én een ode aan de recent overleden Will Ferdy. Ook de band van Kurt trad op, voor de gelegenheid zonder frontman, want die moest dus twee uur zwijgen. Schoon vertier, en de tweede helft - de après-uitreiking in de bar van de Minard - mocht er ook zijn.