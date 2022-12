Vier maand cel en 8.000 euro boete voor dealer die feestende vrouwen MDMA in poedervorm aanbood

GentVier maanden cel en een boete van 8.000 euro. Dat riskeert een dealer die op wel erg merkwaardige wijze te werk ging. In de Charlatan zagen agenten hoe de man verschillende vrouwen in een gripzakje liet roeren met hun vinger. In dat zakje bleek MDMA te zitten.

De Gentse politie hield op 15 april van dit jaar een actie in het centrum van Gent, gericht op spiking (het toedienen van drugs, medicatie of alcohol aan een persoon, zonder dat die hiervan op de hoogte is, nvdr.). Agenten in burger hielden die nacht vooral een oogje in het zeil in de Overpoort en op de Vlasmarkt.

Omstreeks 4.30 merkten twee agenten een verdachte persoon op in de Charlatan. Verschillende jonge vrouwen herkenden hem meteen en groetten hem hartelijk. Maar de man stapte ook spontaan af op andere vrouwen, die hij omhelsde. Vervolgens zagen de verbalisanten hoe verschillende dames hun vinger in een klein gripzakje staken dat de man in zijn hand had, waarna ze hun vinger aflikten.

Hierop werd de man naar buiten begeleid en gefouilleerd. In het zakje bleek zo’n 1,5 gram MDMA te zitten. MDMA is de werkzame stof van ecstasy en zorgt voor een warm, energetisch en opgewekt gevoel. Meestal wordt het gebruikt in pilvorm, maar het kan dus ook voorkomen in poedervorm. De man werd voor de rechter gedaagd. Het openbaar ministerie vorderde een celstraf van vier maanden en een boete van 8.000 euro wegens bezit en verkoop van MDMA.

