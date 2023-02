Vier jaar na sluiting pannenkoekenhuis Gwenola, bakt dochter Gaëlle ze nog eens bruin

Onderwijs­hoe­ve De Campagne krijgt na 30.000 bezoekers een ma­ke-over: “Van graan tot brood én met de kippen natuurlijk”

Ging je in Gent naar school, dan is de kans groot dat je ooit passeerde in De Campagne, een hoeve in Drongen die door duizenden kinderen elk jaar bezocht wordt om er te leren over hoe ons eten op ons bord komt. Het laatste jaar is er ijverig gesleuteld aan De Campagne, woensdag openden de deuren officieel.