Vier jaar celstraf onder voorwaarden voor man (31) die bezoeker de keel oversneed: “Dit zijn bijzonder zware feiten met een bijzondere context”

Gent Metershoge muurschil­de­ring brengt eerbetoon aan overleden zanger Luc De Vos: “We missen hem nog elke dag”

Het is al acht jaar geleden dat Luc De Vos is overleden, maar de zanger is nog lang niet vergeten. Getuige daarvan is de metershoge muurschildering in zijn thuisstad Gent, die dinsdagmorgen onthuld werd door radiomaker Wim Oosterlinck, zijn weduwe Sandra en zijn zoon Bruno. Enkele fans namen speciaal een dag verlof om erbij te zijn.

29 juni