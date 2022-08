Vier jaar cel voor opa die kleinzoon (14) van partner verkracht: “De familie is volledig verscheurd”

Gent Bestuur­ster (28) rijdt achter­waarts in gevel van apparte­ments­ge­bouw in Wondelgem

In de Molenstraat in Wondelgem is zaterdagavond een opmerkelijk verkeersongeval gebeurd. Een bestuurster verloor er om nog onbekende oorzaak de controle over het stuur en belandde achterwaarts in de gevel van een appartementsgebouw. Hierop ontstond er een kleine brand. Er raakte niemand gewond.

