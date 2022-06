Vier Franse verdachten aangehouden in onderzoek naar luxehorlogediefstal bij Bart Versluys: “Link met home-invasions wordt onderzocht”

Op camerabeelden was te zien hoe twee overvallers de Oostendse bouwpromotor Bart Versluys tegen de grond werkten toen hij zijn kantoor wilde verlaten. Hij kreeg vervolgens pepperspray in het gezicht en zijn luxehorloge werd gestolen.

Herbekijk hieronder de beelden:

Toen later bekendgeraakte dat overvallers ook in Antwerpen een uurwerk hadden gestolen bij zakenman Miguel Dheedene, werd snel de link gelegd met de overval op Versluys. Bij Dheedene was de buit een horloge ter waarde van 180.000 euro.

Het parket laat intussen weten dat er nu ook onderzocht wordt of er een link is met de twee home-invasions in Sint-Amandsberg van begin dit jaar. Toen werd éénzelfde gezin maar liefst tweemaal slachtoffer van overvallers. Een van de dochters kreeg bij de eerste overval pepperspray in het gezicht, bij de tweede deelde de vader in de klappen. “Het onderzoek loopt volop”, zegt het parket van Oost-Vlaanderen. “Meer kan er momenteel niet gecommuniceerd worden.”