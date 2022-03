Vier euro voor een knipbeurt, vijf voor je nagels: mobiele stylist van de DUO-leerlingen brengt schwung in Dampoortwijk

Cynthe Van Audenhove (16) demonstreert het even bij een klasgenoot, maar zometeen gaan de deuren van de voormalige werfkeet écht open voor klanten. De kappersstoel draait, de klanten die er zich in nestelen moeten zometeen slechts 8 euro betalen voor brushing of opsteekkapsel. “Ik vlecht en kleur heel graag”, zegt Cynthe. “Deze opleiding, omdat ze zo praktijkgericht is, past helemaal bij mij, dus ik heb er zin in om ook de mensen uit de buurt te kunnen helpen”. Op de DuO²-school lopen de leerlingen een traject waarbij ze twee dagen naar school gaan en verder gaan werken in hun toekomstig vakgebied.