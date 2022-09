Vier dagen lang prachtige jurken, kimono’s en kasjmier pulls te koop in Lange Kruisstraat: “Tijdloze stuks”

Gent Jazz in ‘t Park verovert de harten van de Muide. “Misschien volgend jaar opnieuw”

Het gratis festival Jazz in ‘t Park heeft z'n reusachtige tent opgeslagen in het nieuwe Voorhavenpark in de Muide, en is daar met open armen ontvangen. Vrijdagavond was er bijna een overrompeling, nog tot zondagnamiddag is er gratis muziek.

3 september