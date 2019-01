VIDEO. Mysterieuze vrouw danst elke zondagvoormiddag op blote voeten in Gentse Sint-Niklaaskerk

Sacrale Dans

Wanneer we op de vrouw afstappen, maken we kennis met Mira Henrike Sievert, een danseres en theologe, afkomstig uit Duitsland. Mira studeerde theologie en filosofie aan de Universiteit van Munchen. Nadien leefde ze vijf jaar in India, waar ze klassieke Indische Kathakdans leerde. Tijdens haar dansopleiding volgde ze een cursus in “Somatic Studies and Laban Movement Analysis” aan de Universiteit van Surrey in Engeland. Mira bestuurt samen met haar partner Christiaan Bekaert een vormingscentrum voor sacrale dans en muziek in Wetteren. “Ik dans op sacrale feesten en vieringen, en geef danslessen en workshops in mijn eigen centrum, alsook in andere centra en scholen. Ik werk graag samen met andere disciplines en met kunstenaars uit verschillende religieuze tradities. Ik dans hier een mooie sacrale solodans, een kunstdans voor Jezus zoals de Indische tempeldans. Kunst en spiritualiteit versmelten met elkaar net voordat de mis begint.”