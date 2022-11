VIDEO. Gentse chef-kok Tom Van Lysebettens (35) overleed recent aan darmkanker, maar krijgt nu ‘luidste applaus’

Gent Neven gaan wel érg ver om openstaan­de schuld terug te krijgen: celstraf­fen tot 30 maanden geëist voor zwaar geweld

Twee neven riskeren een celstraf van respectievelijk 18 en 30 maanden voor zware feiten van geweld. De twee wilden hun slachtoffer een lesje leren nadat hij 1.900 euro had geleend, maar dat niet had terugbetaald. Met een list kregen ze de man in hun wagen, waarna ze voor het vervolg van hun plan naar het Muziekbos in Ronse trokken. Hun reactie was volgens het Openbaar Ministerie “buitenproportioneel”.

14:45