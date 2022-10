VIDEO. “Als Putin mag annexeren, dan mag ik dat zeker!” Ludiek filmpje uit 2014 weer brandend actueel.

Het is allemaal al erg genoeg, dus mag er ook eens gelachen worden, zelfs met de oorlog als dat moet. En dus gebruikte de stad Gent in 2014 de annexatie van de Krim door Rusland als inspiratie voor de campagne ‘Ruimte voor Gent’, een participatietraject waarbij gepeild werd naar de visie van de Gentenaars voor hun stad in 2030. En zo’n visie, die had Jan Matthys duidelijk. “Rond die 19de eeuwse gordel moet er een 21ste-eeuwse-gordel komen, dus we annexeren al die randgemeenten. Dan zijn we meteen ook van die stomme namen af. En we pakken er Lokeren ook meteen bij, dan hebben we twee ploegen in eerste klasse en spelen we in 2030 zeker kampioen.” Dat, en andere onzin, werken ongetwijfeld ook op uw lachspieren, zelfs in tijden van oorlog.