Vicestafhouder Gentse balie zet stap opzij na huiszoeking in advocatenkantoor

De betrokken advocate is gespecialiseerd in personen- en familierecht en treedt soms op als curator. Het parket-generaal startte een onderzoek naar een dossier van een handelszaak waarover de voormalige vicestafhouder de curatele had, maar wil verder niet communiceren over de aard van het onderzoek.

De Gentse advocate is er het hart van in als we haar opbellen. “Ik heb tien jaar geleden inderdaad onbewust een fout gemaakt, maar heb deze nadien zelf ontdekt en gaan aangeven. Niemand heeft in deze zaak financieel geleden. Ik zit al meer dan 36 jaar aan de balie. Dat ik dit nu nog moet meemaken is bijzonder pijnlijk”, klinkt het verslagen.

Vertrouwen justitie

Zoals eerder vermeld is het parket zeer karig met informatie. Enkele advocaten aan de Gentse balie die we opbellen, laten weten dat het onderzoek moet worden afgewacht. “We hebben vertrouwen in de werking van justitie en zijn er van overtuigd dat het onderzoek onder leiding van advocaat-generaal Francis Clairsse in alle sereniteit gevoerd wordt”, klinkt het.

Wat is een stafhouder? De stafhouder is het hoofd van de Orde van advocaten en staat in voor de dagelijkse leiding van de orde. Hij is lid van de raad van de orde en zit haar vergaderingen voor. Daarnaast bemiddelt hij in geschillen (tussen advocaten onderling, tussen advocaten en cliënten of tussen rechtbanken en advocaten), hij onderzoekt klachten tegen advocaten, kan indien nodig een tuchtprocedure opstarten en zorgt voor de tenuitvoerlegging van de beslissingen van de raad van de Orde én van de Orde van Vlaamse Balies. De stafhouder onderhoudt ook nauwe contacten met de stafhouders van andere balies en met de Orde van Vlaamse balies (OVB).

