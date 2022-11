Viaduct Gentbrugge volledig versperd door ongeval tussen vrachtwagen en auto: drie kwartier file richting Antwerpen

Intussen is de takeling van de vrachtwagen begonnen, en Verkeerscentrum-woordvoerder Peter Bruyninckx verwacht dat na de takeling ook de rechterrijstrook beschikbaar zal zijn. Maandag iets voor 15 uur is echter enkel de pechstrook beschikbaar. Het verkeer moet bovendien even de E17 afrijden, om dan via de dienstweg weer op de autosnelweg te komen. “Maar dat is natuurlijk een serieuze bottleneck”, zegt Bruyninckx. “Het is daar nu 45 minuten aanschuiven, en ook op de E40 richting Brussel kleuren de kaarten rood, vanaf Sint-Denijs-Westrem.”