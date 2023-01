Verschillende benefieten op poten gezet voor ‘oudste cafébazin van Gent’ (87) na gewelddadige overval: “Zo kan ze een nieuw alarmsysteem kopen”

GentDat Lisbeth Waldack (87) graag gezien is, was al lang geweten. De kranige cafébazin houdt al meer dan 58 jaar haar café De Viking open op de Muide. Dat uitgerekend zij slachtoffer werd van een brutale overval , was dan ook een schok voor velen. Daags na de feiten gingen vrienden al op zoek naar manieren om ‘de oudste cafébazin van Gent’ te steunen. Dat resulteerde intussen in meerdere benefieten.

Nadat ze woensdag haar café De Viking had afgesloten, was Lisbeth in haar woning boven het café in slaap gevallen. Midden in de nacht werd ze plotseling gewekt door kabaal, en nog voor ze het goed en wel besefte, stonden er vier gemaskerde overvallers aan haar bed.

Ze drukten een handdoek op haar mond en waarschuwden haar: “Eén verkeerde beweging of geluid en je bent er geweest.” Ze merkten het goudwerk rond haar pols op en snokten de juwelen van haar vingers. Vervolgens sloegen ze op de vlucht. Pas een uur later durfde Lisbeth naar beneden gaan, om haar dochter te verwittigen. De schade was groot, zowel mentaal als materieel. “Geen halve cent hebben ze overgelaten", zucht Lisbeth. “Wie doet nu zoiets. Voor hetzelfde geld was ik er niet meer geweest.”

Optredens

Heel wat vrienden wilden Lisbeth een hart onder de riem steken en gingen daags na de feiten aan de slag. Dat resulteerde in verschillende acties. Zo wordt er momenteel geld ingezameld, eventueel voor een nieuw alarmsysteem. “Mogelijks volgen er alternatieve doelen, in samenspraak met Lisbeth", klinkt het bij de organisatoren. Op amper twee dagen tijd werd er reeds 160 euro verzameld. “Maar elke bijdrage blijft welkom.” Daarnaast werd ook een benefietavond georganiseerd. Die zal op zondag 12 maart doorgaan in Bar Oswald aan Dok Noord. Er zullen verschillende artiesten optreden. Kaarten kosten 20 euro en de opbrengst gaat integraal naar Lisbeth. Meer info vind je hier.

