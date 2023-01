Verpakkingsvrije winkel OHNE en bezoekerscentrum Lam Gods bekroond door de provincie

Gent Na ‘toeterpro­test’ op viaduct E17: socialisti­sche vakbond organi­seert bevraging onder truckers

Hoe denkt de camioneur nu écht over de snelheidsverlaging op de E17 in Gentbrugge? Om op die vraag een antwoord te vinden, trok transportbond ABVV-BTB maandagochtend naar de truckersparking net voor het viaduct. “Niet het tijdsverlies, maar vooral de veiligheid is het grootste probleem”, zegt vakbondsman Steven Steyaert. “Die 19 doden staan in ons geheugen gegrift.”

