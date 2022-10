Veroordeelde mensenhandelaar zegt zelf slachtoffer te zijn van mensensmokkel

7 jaar cel en onmiddellijk achter tralies: voor de rechter was er in 2017 geen twijfel over de rol van A.H. (26) bij een grootschalige smokkelbende die honderden mensen van onze kust naar het Verenigd Koninkrijk bracht. Maar H. was spoorloos en ontsprong jarenlang de dans. Begin dit kwam hij na een verkeerscontrole in Parijs in het vizier van het Belgische gerecht.

“Dit soort activiteiten doorkruisen de geloofwaardigheid van elk asielbeleid. Zo’n bende handelt niet uit menslievendheid, maar is enkel uit op geld”, de openbare aanklager nam geen blad voor de mond over de feiten waar A.H. voor terecht staat. De twintiger werd in 2017 veroordeeld door de rechtbank in Dendermonde tot een effectieve celstraf van 7 jaar voor zijn rol als lid van een bende mensensmokkelaars. De groep, zo’n 25 leden groot, wordt gelinkt aan 495 smokkelactiviteiten. H. zou de hand hebben gehad in 67 daarvan.

Quote “Hij is meermaals aangetrof­fen op weg van de Panne naar Brugge. Calais is de andere richting uit” Openbare aanklager

Zelf doet de twintiger een ander relaas. Hij stelt dat hij geen dader, maar net slachtoffer is van de bende. “Er is geen sluitend bewijs, er was zelfs nooit een verhoor”, verklaarde zijn advocaat maandag aan het Gentse hof van beroep. “Hij kwam terecht in het onderzoek omdat hij aanwezig was op een parking in Drongen waar de bende toen actief was.”

Het openbaar ministerie hecht weinig geloof aan de uitleg van de man. Zo wordt hij door telefoononderzoek gelinkt aan tientallen smokkelactiviteiten. “Hij is meermaals aangetroffen op weg van de Panne naar Brugge. Calais is de andere richting uit”, zei de openbare aanklager. “Andere leden van de bende wezen hem bovendien aan als professionele smokkelaar.”

Gevat in Parijs

H. verbleef tijdens de uitspraak van de Dendermondse rechtbank niet in België. Pas in januari 2022, jaren na het vonnis, kwam hij na een verkeerscontrole in Parijs in de handen van het gerecht. Hij werd uitgeleverd aan België en verblijft sindsdien in de gevangenis. Volgende maand spreekt het hof van beroep zich uit over de zaak. Hij riskeert opnieuw een celstraf van 7 jaar.

