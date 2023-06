Veroordeeld tot vier jaar cel voor dodelijk ongeval, maar ex-partner van Stefanie (25) komt na maand vrij onder voorwaarden

Reconstruc­tie moet meer duidelijk­heid brengen over dodelijke schietpar­tij na huiszoe­king in Gent

Op de Franklin Rooseveltlaan in Gent gebeurt vrijdag een reconstructie van de dodelijke schietpartij, intussen een maand geleden. Toen werd de 43-jarige Sebastien neergeschoten door de politie. Hij werd als verdachte in een drugsdossier beschouwd en was volgens goede bron ‘vuurwapengevaarlijk’. Bedoeling is om vrijdag meer duidelijkheid te brengen over het fatale incident.