Vernieuwd ‘Kunst in Nazareth’ wil gemeente verenigen rond kunst. “We willen weten wat de inwoners mooi vinden, om van daaruit verder te werken”

NazarethDe vzw Kunst in Nazareth (KIN) heeft na 10 jaar de fakkel doorgegeven aan een nieuw comité. Na twee jaar corona schieten zij nu uit de startblokken, met als doel de hele gemeente te verenigen rond ‘kunst’. Ultiem doel: kunst in de gemeente brengen, waar zoveel mogelijk mensen zich bij betrokken voelen. “Dus willen we eerst en vooral weten wàt de mensen zien als ‘kunst’”, klinkt het.

Tussen 2010 en 2020 plaatste KIN 5 beelden in de publieke ruimte, als ‘geschenk’ aan de bevolking. Dit jaar heeft de vzw een nieuw bestuur, met Colin Temple als voorzitter. Ook in het comité: Joost De Bock, Koen Dewaele, Bea Van de Gehuchte en Nick Holevoet. “Wij zijn van een andere generatie, en hebben wel een ander idee over hoe kunst in de gemeente te brengen”, zegt Joost De Bock. “Maar het doel blijft wel: een kunstwerk aan de gemeente schenken. Alleen is voor ons de weg ernaartoe belangrijker. Wij willen een breed gedragen project.”

Database

Zoektocht één: mensen. “We willen de kunst financieren via optredens, tentoonstellingen en evenementen die geld in het laatje brengen”, klinkt het. “Maar daarvoor hebben we meer mensen nodig. Iedereen die iets wil beteken in het verenigingsleven van Nazareth, is welkom.” Project twee: inspraak. “We hebben een website gebouwd, met als doel te achterhalen wat mensen mooi vinden, wat zij zien als kunst. Iedereen in Nazareth kan er foto’s op plaatsen van objecten die hij zelf mooi vindt, een schilderijtje, een steen, iets wat je mooi vindt. Het hoeft helemaal geen functionele waarde te hebben. Zo willen we een datebase opbouwen met alle zaken die de Nazarenen mooi vinden, en daarmee willen we dan uiteindelijk een kunstenaar aan het werk zetten. Zie het als een soort bevraging, we willen ons en wat wij mooi vinden niet opdringen aan de mensen.

Spoorweg

Een timing voor het uiteindelijke doel, een kunstwerk, is er niet. “De vorige KIN-vzw plaatste om de twee jaar een werk van een lokale kunstenaar. Wij gaan er veel langer over doen, maar we gaan wel degelijk kunst brengen in het straatbeeld, van een hoog niveau. En in de loop van het proces hopen we ook de 12.000 inwoners van Nazareth te verenigingen, want er zijn wel wat spanningsvelden hier, tussen de nieuwe inwoners en de mensen die er al heel hun leven wonen, of zelfs fysiek, de spoorweg die de grens vormt tussen Eke en Nazareth. Met onze activiteiten hopen we één groot dorpsgevoel te laten ontstaan, waarbij we samen uitkijken naar nieuwe kunst in de publieke ruimte.”

Wie wil meewerken of meedenken kan zijn melden via info@kin.be, alle info staat ook op de website www.kin-vzw.be.

