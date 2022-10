Vermoorde Gentse heksen krijgen gedenkplaat op Veerleplein, pagina op website van de stad en lessenpakket

“Alleen een gedenkplaats is misschien te weinig", oppert cultuurschepen Sami Souguir (Open Vld). Het is uiteraard wel zinvol om te focussen op het bredere patroon en hoe het komt dat irrationele angsten en zondebokmechanismen kunnen leiden tot zeer gruwelijke gevolgen. Daarom is een QR-code aangewezen, die toeleidt naar verdiepende informatie en onderbouwing op de website van de Stad Gent. Dat biedt ook het voordeel dat de informatie kan aangevuld en geüpdatet worden. De site en de plaat zouden in het voorjaar van 2023 klaar moeten kunnen zijn. Het Gravensteen is geen geschikte plek voor de plaat, omdat het de indruk zou wekken dat de executies daar plaatsvonden, of dat heksenvervolging een middeleeuws fenomeen was, terwijl het vooral tijdens de renaissance gebeurde. Het Sint-Veerleplein is een betere plek voor de gedenkplaat. Om het fenomeen van de heksenvervolging ook voor jongere te duiden, zal er ook een lessenpakket worden samengesteld voor het secundair onderwijs, en komt er ook een workshop voor scholen.”