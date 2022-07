Vermoedelijk drukste Feestennacht ooit: pleinen moeten uur langer doorgaan omdat Vlasmarkt niet al het volk kan slikken

Op het woord ‘knaldrang’ kan sinds vannacht ook een beeld worden geplakt: centrum Gent in de nacht van zaterdag op zondag. De officiële cijfers zijn er nog niet, maar zullen rond de 250.000 mensen liggen, of zelfs meer. Het zou wel eens de drukste Feestennacht ooit kunnen zijn geweest. Alle parkings, inclusief de P&R op Flanders Expo waren volzet. Rond 22.30 uur waren ook alle pleinen van de Gentse Feesten volzet. Wat kon afgesloten worden, werd afgesloten. Voor het eerst ooit stond een haag van politiemensen op de hoek van de Botermarkt en de Hoogpoort, om daar al volk tegen te houden. Richting Sint-Baafsplein en Stadshal stappen mocht tijdelijk niet meer. Het Sint-Baafsplein - waar op dat moment Metejoor speelde - was al lang afgesloten, maar het werd rond het hek aan het Belfort zò druk dat het gevaarlijk werd. En dus werd de toestroom aan mensen gestopt. Polépolé, De Groentenmarkt en Zataclan waren op dat moment ook afgesloten, op de Korenmarkt en Trefpunt was er geen doorkomen aan.

En dat bleef zo, dus besliste de politie om geen pleinen meer af te sluiten, omdat dat vooral voor extra drukte zorgt net buiten de pleinen. Ook werd aan alle organisatoren gevraagd om een uur langer muziek te draaien dan hun standaard opgelegde sluitingsuur. De dj’s op de Korenmarkt bijvoorbeeld speelden tot half 4, in plaats van half 3. Ook Groentenmarkt, Polépolé, en Mardi Gras gingen door. Zo wilde de politie vermijden dat al het volk van die bomvolle pleinen tegelijk richting Trefpunt en Vlasmarkt zou trekken. Dat gebeurde rond half vier dan toch, als was toen al een deel van de mensen naar huis vertrokken. Toch was het na 4 uur onvoorstelbaar druk op beide pleinen. Ook het Baudelopark zat nog vol mensen.

Lege bancontactautomaten, haperingen in het 4G-netwerk, lange wachtrijen aan de toiletten en dus veel wildplassers, botst de Gentse Feesten op zijn limieten? Er zal moeten gekeken worden hoe zo’n ‘topdag' in de toekomst zal worden aangepakt, en of er eerder moet worden opgeroepen om niet meer naar Gent te komen als alles volzet is. In lang vervlogen tijden, toen Daniël Termont nog Feestenburgemeester was, is dat enkele keren gebeurd. In de jaren daarna daalde het bezoekersaantal tot beheersbare cijfers. Maar wat afgelopen nacht werd vertoond, was ongezien.