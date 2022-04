Vermiste Kana Dimova in goede gezondheid teruggevonden door politie

Gent Zo zit bekerfina­le praktisch in elkaar: “Dronken of vuurwerk op zak? Geen toegang tot stadion”

Maandag is het zover! Dan zakken er bijna 20.000 Buffalo’s af naar het Koning Boudewijnstadion voor de Bekerfinale tussen KAA Gent en RSCA Anderlecht. Wie geen ticket kon bemachtigen, kan terecht in de Ghelamco Arena of in verschillende cafés in en rond Gent. Hoe dat allemaal praktisch in zijn werk gaat, leest u hier.

15 april