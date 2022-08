Vermist. Wie heeft dementerende Théophile Van De Velde (63) gezien?

Wondelgem Volkscafé Don Fredo in Wondelgem staat over te nemen: “50 jaar gewerkt, nu mag al mijn energie naar het biljart”

Don Fredo zoekt een nieuwe uitbater. De zaak, aan Wondelgem-station, is een begrip. Het volkscafé bestaat al sinds 1940 en werd opgericht door — en vernoemd naar — wielrenner Fred Haemerlinck, bekend als de Kampioen der Kermiskoersen. De huidige uitbater, Johan Martens (64) gaat met pensioen, en wil kampioen worden in biljarten. “Het is een bloeiende zaak met een geweldig cliënteel”, zegt hij.

13:10