Verkeerscentrum omgevormd naar co-working space met zicht op water en betaalbare repetitieruimtes voor bands

GentBen je op zoek naar een plek waar je in alle rust kan werken? Omringd door planten, gelijkgezinden en water? Of zit je in een band en ben je op zoek naar een betaalbare repetitieruimte? In beide gevallen kan je vanaf in een voormalig verkeerscentrum in de Muide terecht.