Verhuist Gent Jazz naar Sint-Pietersplein? “Voor sommige artiesten is de Bijloke te klein”

Gent ‘s Werelds hoogste productie­to­ren voor zeezout verrijst in Gentse haven: “Op hoogste punt zie je koeltorens van kerncentra­le Doel”

In de Gentse haven bouwt het West-Vlaamse familiebedrijf ZOUTMAN momenteel de hoogste productietoren voor zeezout in de wereld. De nieuwe toren is met zijn 64,5 meter vijf meter hoger dan de Gentse Boekentoren en biedt op zijn hoogste punt uitzicht op de koeltorens van de kerncentrale in Doel. “Van Canada tot Australië gebruiken ze zeezout uit de Gentse haven.”

16:03