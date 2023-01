Verhalenverteller Noël (56) brengt de mooiste nieuwjaarsgroet voor Gent: bont allegaartje passeerde de revue

GentNa twee jaar verplichte pauze werd vandaag opnieuw de wedstrijd ‘de mooiste nieuwjaarsgroet’ georganiseerd in het kader van Speakers Corner, en het werd op zijn minst een opmerkelijke editie. Er werd in elk geval behoorlijk wat afgelachen. Maar niet met de brief van winnaar Noël Callebaut, want die was mooi, grappig én allesomvattend.

De prachtige ‘Gent-ring’ in wit goud met diamanten bezet van juwelier Julien ging dus naar Noël Callebaut, verhalenverteller, en behoorlijk actief in het Gentse. “Perfect cadeau voor mijn vrouw Patricia, die net aan het herstellen is van een operatie", glunderde hij. Aan zijn tekst in dichtvorm had hij behoorlijk veel werk gehad. “Toch een week of twee. Dat is dan met schrijven en schrappen en bijschaven. Maar ik vond het wel leuk om te doen, het was mijn eerste deelname aan deze wedstrijd.” Noëls tekst vindt u onderaan dit artikel.

Volledig scherm Mooiste Nieuwjaarsgroet: winnaar Noël Callebaut krijgt zijn prijs © VDS

De tweede plaats ging naar muzikant Bert Van Renne (34), die een lied maakte in ‘t Gents en zichzelf begeleidde op gitaar. “Ik was niet van plan om mee te doen, maar las online een artikel over het knippen van Gentbruggebrug. De bagger in de reacties onder dat artikel zetten mij aan het denken. Ik heb dus een tekst gemaakt over minder neuten op sociale media. En ook dat de Gantoise de beker gaat winnen. Ik heb in 2015 ook al eens meegedaan hier, en toen voorspelde ik dat de Gantoise kampioen ging spelen. Dat is toen ook uitgekomen”, lacht hij.

Gantoise

De derde plaats werd gedeeld door Jelle Terrie en Anne Marie Van Hoorde, allebei deelnemers die er quasi elk jaar bij zijn. Zij brachten allebei een nieuwjaarsbrief ‘pur sang’, met een vleugje nostalgie en met echte wensen voor Gent. Ook Jelle had het over de Gantoise, volgens hem zouden ze kampioen spelen én de beker winnen. “Maar ik had mijn brief wel al geschreven voor de wedstrijd van zaterdag, sorry daarvoor.”

Volledig scherm Mooiste Nieuwjaarsgroet: Anne Marie Van Hoorde met haar brief © VDS

Opmerkelijk was onder meer de wel héél lange brief in naam van een kasseisteen, die Stefaan De Winter ten berde bracht. Zijn brief had hij diezelfde ochtend geschreven op het terras van de Afsnis, de bijhorende kassei had hij onderweg opgeraapt. Ene Xavier bracht een gong mee, en dan was er onder meer nog een Marleen die een lied bracht begeleid door een muziekje op gsm, en een kandidate met Antwerps accent die het had over de Ajuinmarktfeesten, maar niet over nieuwjaar.

Wim Claeys opende het festijn, Pierke Pierlala en zijn kompanen zorgden voor de afsluitende noot. Pierke en co, en ook Wim Claeys, zijn ook volgende zondag van de partij. Dan biedt de stad opnieuw een receptie aan aan alle Gentenaars, onder de Stadshal.

Volledig scherm Mooiste Nieuwjaarsgroet: Stefaan De Winter spreekt in naam van Karel Kassei © VDS

Volledig scherm Mooiste Nieuwjaarsgroet: de ring van Julien voor de winnaar © VDS

De nieuwjaarsgroet van Noël Callebaut:

Gent 8 januari 2023,

De vette jaren zijn voorbij,

Ja dat voelen wij,

Het is een beetje gedaan met zingen,

Wa nu komt zijn vooral besparinge,

En hoe est in de stad van Gent,

Zijn de mensen daar nog content?

In huis dragen we een pullover,

Want electriek en gazze, die kosten zijn der over,

En over diene firmawagen,

Gaan we ook niet meer moeten zagen,

En hoe est in de stad van Gent,

Zijn de mensen daar nog content?

We leefden de laatste jaren wat te laks,

Daarom verhoogt nu de gemeentetaks,

Maar dat interesseert ons gene bal,

Want wij hebben het lichtfestival.

En hoe is est in de stad van Gent,

Zijn de mensen daar nog content?

Der es het loatste jaren al serieus geknipt,

Zelfs de stadsarcheloog is buiten gewipt.

Gentbruggebrugge is alleen nog voor de velo,

Maar er is ons gegarandeerd t’word giene acro.

En hoe is est in de stad van Gent,

Zijn de mensen daar nog content?

Op de Gentse feesten est ter nu wa minder wuust,

Gelukkig veel artisanale bieren tegen den grote duust.

Op de winterfeeste daarintegen,

komde meer vlees, dan kerstballen tegen.

En hoe est in de stad van Gent,

Zijn de mensen daar nog content?

Ook in het stadhuis komen ze niet meer overeen

Den iene achter den andere tert doar op ne ziere teen.

Gelukkig hebben we een wandelkoarte en doen we het te voete.

Da bespaart ons een lez of andere boete.

En hoe est in de stad van Gent,

Zijn de mensen daar nog content?

Awel Gentse medemens,wa peisde gulder van mijne nieuwjaarwens,

Zuu lange damme ons muile blijve roere,

Maar ons niet in’t al te negatieve laten voere.

Zuu lange dat de zon maor schijnt,

En onze velo niet voor de zoveelste keer verdwijnt.

Zuu lange damme ne kier kunne lache en zinge,

En de schuunheid zien in de kleine dinge.

Zuu lange damme mekaar moar heel gere zien.

Wense Kik ulder ééntje mee suiker en ééntje mee zeem.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.