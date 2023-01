Vergunning is binnen, nog dit najaar moeten werken aan brokkelbrug over E40 in Drongen starten: “Als alles goed gaat”

Gent “Red lijn 18": al bijna 1.000 handteke­nin­gen om plannen met buslijn in Drongen te herbekij­ken

Sinds maandag volgt bus 18 in Drongen een andere -korter- traject. En dat is niet naar de zin van verschillende buurtbewoners. Een online petitie om de plannen te herbekijken is al bijna duizend keer ondertekend.

25 januari