Verdieping van het Kanaal Gent-Terneuzen en Zelzatetunnel nog niet voor meteen. “Van groot belang voor het economisch toekomstperspectief van de haven van Gent

Minister Lydia Peeters (Open Vld) antwoordde aan De Roo dat een volledige verdieping of verbreding van het kanaal dus voorlopig niet aan de orde is. Ze wijst er wel op dat er in de eerste plaats kan ingezet worden op zowel kleine kanaalaanpassingen, als op een nieuwe diepere tunnel in Zelzate, maar ze kan niet vooruit lopen op de besluitvorming die gebeurt binnen de Vlaams-Nederlandse Schedecommissie. Op de vraag van De Roo hoe de diepgang in het kanaal kan gegarandeerd worden in periodes van droogte en weinig water, antwoordde minister Peeters: “De droogteproblematiek is ook een belangrijk element om mee rekening te houden in de toekomstvisie op het Kanaal Gent-Terneuzen. Door de droge zomers in 2018, 2019 en 2020 zakte het waterpeil reeds meermaals tot onder het alarmniveau, en loopt de zoutconcentratie op doordat de aanvoer van zoet water daalt. Door de klimaatverandering en de ingebruikname van een grotere sluis met de Nieuwe Sluis Terneuzen zal deze problematiek toenemen.” De Roo benadrukt: “De Nieuwe Sluis in Terneuzen is van groot belang voor de bereikbaarheid van de Gentse haven. Kanaalaanpassingen in functie van grotere zeeschepen lijken een verhaal voor de lange termijn. Bovendien gaan er stemmen op die de verbreding en de verdieping in vraag stellen. Duidelijkheid en een versnelde opstart van dit dossier van is van groot belang voor het economisch toekomstperspectief van de haven van Gent. We moeten ook voorbereid zijn op wijzigende weersomstandigheden en langere periodes van droogte in het kanaal Gent-Terneuzen. We zullen dus keuzes moeten maken om voldoende water te voorzien voor de diepere scheepvaart” Het wordt dus uitkijken naar de resultaten van de studie onder leiding van de Gentse Kanaalzone over alle mogelijk te ontwikkelen infrastructuren en ruimtelijke ontwikkelingen bij Zelzate die van belang zijn voor de hele regio.