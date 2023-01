Verdachten van steekpartij in Baliestraat blijven maand langer in de cel: “Slachtoffer verkeerde in levensgevaar”

De drie verdachten hadden het slachtoffer, een 51-jarige dakloze man, in huis genomen in de Baliestraat, een rustige buurt in de omgeving van het Sint-Pieters station en het Stadsmuseum (STAM). Daar werd er samen heel wat alcohol gedronken en drugs genomen. Midden december liep de situatie echter volledig uit de hand.

De drie bewoners, twee mannen van respectievelijk 37 en 49 jaar oud en een vrouw van 35 jaar, kregen ruzie met hun nieuwe huisgenoot. Ze dachten namelijk dat de man over flink wat geld bezat en wilden een deel van dat bedrag opeisen. Er ontstond een ruzie, die uiteindelijk eindigde in een steepartij. Het is nog steeds onduidelijk of er nu één of meerdere personen een messteek hebben toegediend. Wat wel zeker is, is dat het slachtoffer levensgevaarlijk gewond werd overgebracht naar het ziekenhuis. Daags na de feiten stelde hij het beter en was het levensgevaar geweken.