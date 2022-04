Verdachte van verkrachting aan Dampoort zit al maand in de cel: “Het gaat om een 40-jarige Fransman”

GENT/DESTELBERGEn Welke Gentse danstempel brengt jou het meeste op? Nieuwe Monopoly laat het je zelf uitprobe­ren

Als jij vrij spel krijgt, welke discotheek zou jij dan kiezen? De Charlatan? Kompass Club? Of duik je liever in het verleden en ga je voor de Boccaccio in Destelbergen? Als jij je innerlijke feestmagnaat wil loslaten, kan je dat testen met de nieuwe Monopoly Discotheques, die op woensdag werd voorgesteld in de Antwerpse Carré.

12 april