Verdachte van intrafamiliaal geweld krijgt vrijspraak: “Dit is een terechte beslissing”

De man uit Sint-Amandsberg werd ervan verdacht zijn vrouw en zijn 10-jarige zoon mishandeld te hebben. De rechter oordeelde echter dat er onvoldoende bewijs was en dat er in de verklaringen van het koppel te veel tegenstrijdigheden zaten.

Valse verklaringen

Raan Colman, de advocaat van de verdachte is tevreden. “Dit is een terechte beslissing. De ex-vrouw van mijn cliënt liet hun 10-jarige zoontje bij de politie valselijk verklaren dat hij door zijn vader geslagen werd. Dit terwijl onafhankelijke getuigen gezien hebben dat het net zij was die regelmatig klappen uitdeelde onder invloed van alcohol. Blijkbaar wilde ze wraak op hem nemen omdat ze hem ervan verdacht een verhouding te hebben. Het is bijzonder jammer dat mijn cliënt voor niets vier maanden in de gevangenis heeft moeten doorbrengen”, aldus de advocaat.