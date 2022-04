Verdachte (19) van zwaar intrafamiliaal geweld in Zwijnaarde blijft langer in de cel

GENT Dark stores binnenkort ook in Gent? “Regelge­ving op Vlaams niveau nodig”

Komen er ook in Gent ‘dark stores’, loodsen waar flitsbezorgers hun goederen kunnen opslaan tot ze geleverd moeten worden? In hoofdsteden zoals Amsterdam zet het bestuur steeds vaker een rem op het concept wegens overlast, maar in Gent wordt er nog aan een kader gewerkt. “Vlaanderen moet een uniforme regelgeving voorzien”, klinkt het.

16:31