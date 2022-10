Verbouwingswerken aan oude FNAC gestart, vrijdag komt enorme kraan

GENT Ook prijs van Gentse schoolmaal­tij­den omhoog, van 7 naar 8,20 euro: “Automa­tisch korting toekennen voor wie daar recht op heeft”

De schoolmaaltijden in het Gents stedelijk onderwijs zijn dit jaar 1,20 euro duurder geworden, van 7 naar 8,20 euro. Voor een warme maaltijd in het basis- of secundair onderwijs betaal je 16 procent meer. Oorzaak is de prijsstijging bij leverancier Culinor. Opvallend: net dit jaar tekenden meer ouders in op warme schoolmaaltijden.

11:21