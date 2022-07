Verandering in het Gentse straatbeeld: eigenaars willen fabrieksgebouw tussen appartementsblokken slopen

GENT Wintercir­cus hotspot voor WK in Qatar: supporte­ren voor de Duivels in stijl

Het Wintercircus kleurt zwart-geel-rood in december, want de hal wordt dé place to be om het WK in Qatar te bekijken. VRT strijkt er de hele maand neer, maar er is ook ruimte voor publiek en je zal er dus op allerlei manieren je steun voor onze duivels kunnen tonen. Het is niet duidelijk of er ook een groot scherm voorzien wordt.

12:03