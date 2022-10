Veranderde populaire taxichauffeur Fouad van job? “Maar neen, ik sta alleen maar op een affiche, ik kan niet tegen stank!”

“Dus neen, ik doe geen ontstoppingen en ik leeg geen beerputten. Ik kwam een goede vriend tegen die een nieuwe zaak was gestart. Hij vroeg mij of ik hem wilde helpen om reclame te maken. Ik heb geen moment getwijfeld. En nu sta ik dus op die affiche, en bellen mensen mij op voor hun WC. Sympathiek dat ze mij vooruit willen helpen, maar het is dus niet mijn nieuwe job. Ik rij nog altijd gewoon met de taxi. Nuja, voorlopig zit ik thuis, want de versnellingsbak van mijn Audi A8 is kapot, en ik heb nog geen nieuwe auto gevonden. Dat mag ook niet zomaar een auto zijn, ik wil mijn klanten de luxe bieden die ze van mij gewoon zijn. Zo onderscheid ik mij van andere taxi’s. Ik ben deze week al 500 kilometer naar Duitsland gependeld, omdat er daar een schone aanbieding was, maar daar zat een ferme deuk in. Ja, laat dan maar. Als je zelfs al liegt over de carrosserie... Dus wie een schone BMW of Audi of Mercedes S of zo weet staan, mag mij bellen.”