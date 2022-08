‘Vensterbank-bankjes’ aan café De Karper moeten na zeven jaar weg: “Ik wou de rokers wat comfort bieden”

Gent BIJZONDER WONEN. Nincy en Jonas wonen op de bovenste verdieping van het hoogste flatgebouw van Gent: “Vrienden klampen zich vast aan de buitenmuur”

Hoger dan Nincy Debeuf en Jonas De Kooning, beide 31, kun je niet wonen in Gent. Het koppel woont op de bovenste verdieping van het hoogste appartementsgebouw in de stad. Niet al hun bezoekers durven het aan om tegen de balustrade te leunen, maar zij genieten nog elke dag van hun prachtige uitzicht. “We moeten alleen goed nadenken als we naar beneden gaan”, klinkt het.

