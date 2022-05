Veiling eetkraampjes Gentse Feesten levert slechts 176.200 euro op: “We zijn ambitieus geweest”

Gent Amper een jaar oud, maar al meer dan 150 gezinnen uit de nood geholpen met huisdier: “In veel gevallen is dat dier hun laatste houvast”

People4Animals, actief in vier Gentse wijken waar veel sociale hoogbouw is, bestaat een dik jaar. In die periode heeft de organisatie al meer dan 150 gezinnen geholpen met hun huisdier. Dat gaat van voeding voorzien als baasjes het financieel lastig hebben, tot een opvanggezin zoeken als er sprake is van een opname. “Huisdieren zijn vaak een ingang om de baasjes verder te helpen”, klinkt het.

