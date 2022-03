Veiliger fietsen op Sint-Michielshelling: De Lijn vult ongebruikte tramsporen op

Gent Onderzoek van deskundige bijna afgerond: aanwijzin­gen van kwaad opzet bij brand op Arsenaalsi­te in Gentbrugge

Bij de brand die midden maart een oude, leegstaande loods van de NMBS op de Arsenaalsite in Gentbrugge in lichterlaaie zette, is hoogstwaarschijnlijk kwaad opzet gemoeid. Dat blijkt uit het onderzoek van de branddeskundige, dat bijna afgerond is.

18:12