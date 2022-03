“Veilige werkplek voor iedereen”: vakbonden UGent leggen eisen op tafel na berichten over machtsmisbruik en pesterijen

Gent Peter Gysel­brecht en VRT-journalist Bart Aerts vrijgespro­ken na uitzending van afgeluis­ter­de telefoonge­sprek­ken uit kasteel­moord in ‘Terzake’

Het Gentse hof van beroep heeft Peter Gyselbrecht en VRT-journalist Bart Aerts vrijgesproken na een uitzending van telefoontaps uit het dossier van de kasteelmoord in ‘Terzake’. Volgens het hof had geen van beiden de intentie om het onderzoek van het gerecht te hinderen, maar wilde Gyselbrecht louter zijn onschuld aantonen. Ook oordeelde het hof dat Aerts de telefoontaps niet onrechtmatig verkregen heeft. “Wel kunnen we ons serieuze vragen stellen bij hoe de griffie de beklaagde inzage heeft gegeven in het dossier”, aldus het hof.

16 maart