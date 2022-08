Vegan Summer Fest komt terug naar Flanders Expo. “Ideale kennismaking met vegan manier van leven”

Maar het gaat om meer dan voeding alleen. “Cosmetica met bijenwas of een leren jasje: ook hier bestaan diervriendelijke alternatieven voor”, zegt Nathalie Duyck van BE Vegan. “Daarom vind je bij de exposanten niet alleen voeding, maar eveneens verzorgingsproducten, make-up, kledij en meer.” Er zijn ook kookdemo’s en lezingen, van onder meer ouTube sensatie Gaz Oakley. “Voor mensen die overwegen om vaker plantaardig te eten, is een event zoals Vegan Summer Fest de ideale kennismaking", aldus Duyck. “Veel mensen zijn nieuwsgierig, maar het is in het begin nog een beetje zoeken. Nergens anders vind je zo’n groot aanbod en kan je bovendien meteen al je vragen stellen aan experts en ervaringsdeskundigen. We merken dat Vegan Summer Fest heel wat nieuwsgierige flexitariërs en omnivoren aantrekt.”